24 мая, 19:45
В Лаганской больнице спасли жизнь мужчине с ножевыми ранениями в сердце
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Об этом сообщила сегодня пресс-служба Минздрава региона со ссылкой на аккаунт РМО. Анестезиологи и хирурги под руководством Николая Шарапова экстренно прооперировали пострадавшего. Как говорят медики, были трудности интубации, оперативно была установлена трахеостомa, проведена ИВЛ.
По его словам, в последнее время пациенты с ранениями жизненно важных органов стали поступать чаще. Только за эту неделю в Лаганской ЦРБ врачи приняли троих таких граждан. Всех удалось своевременно прооперировать.