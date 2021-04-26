В Лаганской больнице спасли жизнь мужчине с ножевыми ранениями в сердце

Об этом сообщила сегодня пресс-служба Минздрава региона со ссылкой на аккаунт РМО. Анестезиологи и хирурги под руководством Николая Шарапова экстренно прооперировали пострадавшего. Как говорят медики, были трудности интубации, оперативно была установлена трахеостомa, проведена ИВЛ.

По его словам, в последнее время пациенты с ранениями жизненно важных органов стали поступать чаще. Только за эту неделю в Лаганской ЦРБ врачи приняли троих таких граждан. Всех удалось своевременно прооперировать.