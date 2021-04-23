Сегодня в стране отмечается День славянской письменности и культуры

Приуроченное к этому празднику мероприятие состоялось в строящемся храме Элисты, названном в честь равноапостольных Кирилла и Мефодия. Солунские братья являются создателями азбуки, открывшей путь к просвещению, а потому, в этот день также вспоминают их жизненный подвиг.

Торжественную литургию возглавил по традиции владыка Юстиниан. Помимо духовенства Калмыкии, участие в ней приняли также представители Симферопольской епархии. Традиция почитания основателей первого славянского алфавита восходит еще к десятому веку. Кириллица стала основой письменности на русском, белорусском, болгарском, македонском, сербском, украинском и черногорском языках.

А потому этот день объединяет жителей сразу нескольких европейских стран. В продолжение праздника учащиеся казачьих классов пронесли буквицы и вместе с прихожанами и священнослужителями прошли крестным ходом вокруг храма.

А уже после на площади Победы все желающие присоединились к концерту и смогли отведать полевую кухню.