Сегодня профессиональный праздник отмечают ветеринарные работники Калмыкии

Он был установлен в 2008 году. В регионе, где животноводство является приоритетным направлением, от ежедневной и добросовестной работы этих специалистов зависят здоровье жителей, безопасность продуктов животного происхождения, успехи и достижения в АПК. На сегодня в отрасли трудятся около 500 человек, это врачи и лаборанты. И с каждым годом число желающих стать современными Айболитами растет.

Ежедневно Анна Шаптурова спасает братьев наших меньших. Говорит, животные, как и люди, подвержены самым различным болезням. В летний период хозяевам необходимо обращать особое внимание на укусы клещами и другими кровососущими насекомыми, а также на любые симптомы, говорящие о том, что у питомца инфекция.

За год работы в Элистинской ветстанции молодой специалист ни разу не пожалела о выборе профессии, наоборот стала еще больше любить животных.

Сегодня в городской ветлечебнице работают 4 врача, ассистенты, лаборанты. Они проводят сложные полостные операции, противоклещевые обработки, ставят профилактические прививки и даже, при необходимости, стригут обросших братьев наших меньших и делают ультразвуковую чистку зубов. Недавно здесь был произведен капитальный ремонт, установлено новое диагностическое оборудование, это рентген и УЗИ-аппараты. Качество обслуживания значительно выросло, признается Лилия Фомичёва. На прием к ветеринару она привезла щенка по кличке Мануэлла, та стала неважно себя чувствовать.

В Республиканской ветлаборатории тоже был сделан капитальный ремонт, закуплены новые ПЦР-лаборатории. Сюда привозят на исследование биоматериалы из Целинного района, элистинской ветстанции, племенных хозяйств. Лаборатория имеет государственную аккредитацию по четырем самым опасным заболеваниям.

Ежедневно в ветлаборатории делают около 1000 проб. В последнее время, по словам сотрудников, участились случаи бешенства животных. Ветеринары связывают это с неблагоприятными погодными условиями в степи для диких обитателей.

Профессия ветеринара – одна из старейших и самых востребованных. Своим ежедневным трудом работники отрасли Калмыкии обеспечивают эпизоотическое благополучие республики, осуществляют государственный ветеринарно-санитарный контроль качества, безопасности сырья и продукции животного и растительного происхождения. Регулярно укрепляется материально-техническая база службы, приходят молодые специалисты.