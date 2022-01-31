«Первая весна». Объявлен Республиканский конкурс имени Народного поэта Калмыкии, Почетного гражданина республики, журналиста Андрея Джимбиева

Именно так назывался первый поэтический сборник Андрея Джимбиева. Решение о проведении творческого конкурса принято сегодня на расширенном заседании исполкома калмыцкого отделения Союза журналистов России. В нем приняли участие и представители общественности. Они также поддержали предложение об участии журналисткой организации республики в праздновании 55-летия ГТРК «Калмыкия».