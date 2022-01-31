28 февраля, 17:56
 3 °C
104,48
93,56
  • BANNER
Анонс
  • Вести «Калмыкия»: смотрите ежедневно на телеканале «Россия 1»
  • Главные новости Калмыкии в еженедельном выпуске «Местное время. Воскресенье»
  • Слушайте Радио России — 102,7 FM
28 февраля, 20:29
НовостиПамятьКультура

«Первая весна». Объявлен Республиканский конкурс имени Народного поэта Калмыкии, Почетного гражданина республики, журналиста Андрея Джимбиева

«Первая весна». Объявлен Республиканский конкурс имени Народного поэта Калмыкии, Почетного гражданина республики, журналиста Андрея Джимбиева

Именно так назывался первый поэтический сборник Андрея Джимбиева. Решение о проведении творческого конкурса принято сегодня на расширенном заседании исполкома калмыцкого отделения Союза журналистов России.  В нем приняли участие и представители общественности. Они также поддержали предложение об участии журналисткой организации республики в праздновании 55-летия ГТРК «Калмыкия».

 Читайте наши новости в Одноклассниках!
Вперёд
Социальная сфера

Политика

Образование

Культура

Спорт
Здравоохранение
Экономика
Происшествия
Вести Калмыкия