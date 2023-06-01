В Лагани местный житель задержан за незаконный оборот наркотических веществ

Стражами порядка МО МВД России «Лаганский» выявлен факт незаконного оборота наркотических веществ у местного жителя.

Накануне участковыми уполномоченными полиции в рамках рейдовых мероприятий на одной из улиц г. Лагань был остановлен 35-летний мужчина. В ходе личного досмотра у местного жителя обнаружен полимерный пакет черного цвета с веществом растительного происхождения со специфическим запахом. Доставленный в отдел полиции подозреваемый пояснил, что в данном пакете находятся листья дикорастущей конопли. Их он собрал тем же днем вблизи города для личного употребления, без цели сбыта.

В ходе осмотра места происшествия на указанном участке было обнаружено произрастание растительного наркотика, который в последующем был уничтожен, сообщает пресс-служба МВД по Калмыкии.

Фото: vk.com/club217862671