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2 июня, 14:37
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В двух районах Калмыкии ввели карантины по бруцелезу

В двух районах Калмыкии ввели карантины по бруцелезу

Приказами Управления ветеринарии в Кетченеровском и Приютненском районах установлены карантины по бруцеллезу.

"При проведении плановых исследований выявлено три больных бруцеллезом головы мелкого рогатого скота, содержащихся на личном подворье в поселке Алцынхута Кетченеровского района и одна голова крупного рогатого скота, положительно реагирующая на бруцеллез, в личном подворье в поселке Песчаный Приютненского района республики. Специалистами районных ветстанций проводится весь комплекс мероприятий по локализации и ликвидации выявленных очагов заболевания."- сообщает Управление ветеринарии по Калмыкии.

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