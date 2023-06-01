2 июня, 14:37
В двух районах Калмыкии ввели карантины по бруцелезу
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Приказами Управления ветеринарии в Кетченеровском и Приютненском районах установлены карантины по бруцеллезу.
"При проведении плановых исследований выявлено три больных бруцеллезом головы мелкого рогатого скота, содержащихся на личном подворье в поселке Алцынхута Кетченеровского района и одна голова крупного рогатого скота, положительно реагирующая на бруцеллез, в личном подворье в поселке Песчаный Приютненского района республики. Специалистами районных ветстанций проводится весь комплекс мероприятий по локализации и ликвидации выявленных очагов заболевания."- сообщает Управление ветеринарии по Калмыкии.