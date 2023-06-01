  • BANNER
Анонс
  • Вести «Калмыкия»: смотрите ежедневно на телеканале «Россия 1»
  • Главные новости Калмыкии в еженедельном выпуске «Местное время. Воскресенье»
  • Слушайте Радио России — 102,7 FM
2 июня, 14:11
Новости

Сегодня в Волгоградском музее изобразительных искусств им. Машкова открывается выставка «Сказ о земле калмыцкой»

Сегодня в Волгоградском музее изобразительных искусств им. Машкова открывается выставка «Сказ о земле калмыцкой»

Она посвящена 100-летию со дня рождения Народного художника РСФСР, Заслуженного деятеля искусств КАССР Гарри Рокчинского. Экспозиция познакомит зрителей с частью музейной коллекции одного из основоположников современного изобразительного искусства Калмыкии. Также запланированы выставки в Астрахани и Ростове-на-Дону.

Напомним, работы Гарри Рокчинского известны и далеко за пределами республики. Среди них: «Мать — земля родная», «Бабушка и внук», «Журавлиная песня», «Джангарчи Элян Овла».

 Вступайте в нашу группу Вконтакте!
Вперёд
Новости на канале Россия 24
    Социальная сфера

    Политика

    Образование

    Культура

    Спорт
    Здравоохранение
    Экономика
    Происшествия
    Вести Калмыкия