В Лагани будет благоустроен парк имени Кирова

Благоустройство запланировано в следующем году в рамках целевой программы «Формирование комфортной городской среды». За эту общественную территорию проголосовало большинство горожан – 863 человека. Еще три объекта в районе приводят в порядок уже сейчас.

69-летняя Надежда Дроздова проживает в приморском городе, сколько себя помнит. Наконец-то, есть благоустроенное место отдыха, говорит она. А еще можно приобщиться к буддийской культуре. В прошлом году, в рамках программы «Комфортная городская среда», был отреставрирован сквер у ротонды статуи Будды. Здесь же для детей установили качели, в распоряжении интеллектуалов – игра в шахматы. А еще, с появлением камер видеонаблюдения - здесь стало безопасно. Они будут установлены и в парке имени Ленина, который выбран для благоустройства в этом году. Сейчас ведется реконструкция объекта.

А на красочных эскизах – Парк имени Кирова. Новая тротуарная плитка, детская игровая площадка, скамейки, фонари. Эта территория будет благоустроена в следующем году. Дизайн-проект разработан с учетом потребностей городского пространства, при непосредственном участии жителей. Именно этот объект они выбрали в ходе предварительного голосования. По мнению руководства Лагани, места массового отдыха должны быть комфортными, современными, доступными и привлекательными.

Вслед за Городовиковском, в этом году - Лагань принимает участие и во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной среды в малых городах и исторических поселениях. Он проводится по поручению Президента с 2018 года. В заявке – проект благоустройства нового парка под названием «Мелодия Каспия». Он будет расположен на месте бывшего стадиона по улице Баташова. Приведут в порядок не только сквер, детскую и спортивную площадки, но и зону с выходом к водоему. «Изюминка» – Каспийское море. И именно это обыгрывается в проекте. Его стоимость, учитывая все виды бюджетов, - 55 миллионов рублей.

Результаты Всероссийского конкурса станут известны осенью. А что касается федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», в Лаганском районе, кроме парка имени Ленина в эти дни ведется реконструкция центральной площади в поселке Улан-Хол. А в селе Красинское благоустраивается территория школьного двора. Работы на всех трех объектах по проекту должны завершиться к 1 августа.