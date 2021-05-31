Паралимпийская сборная Калмыкии заняла II место на Всероссийских соревнования по бочча

В турнире, который прошел в Ижевске, участвовали 70 человек с ограниченными возможностями здоровья из 19 субъектов страны, а также паралимпийская сборная России. Калмыкию представила команда Республиканского центра адаптивной физической культуры и спорта. Помимо командного зачета, спортсмены участвовали в индивидуальных состязаниях. Очир Босхомджиев переиграл в финале Заслуженного мастера спорта России Александра Легостаева. Также золото завоевала Айса Титеева. Она же в паре с Савром Саранговым заняла I место в командной игре.