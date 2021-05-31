Цены на овощи ползут вверх

Элистинцы жалуются, что резко подорожали овощи: морковь, картофель, лук, капуста, свёкла. А ведь это продукция не из таких уж далеких краёв: с Кубани, из Волгодонска, Азербайджана. В общем, приготовить борщ сейчас – нагрузка на семейный бюджет. Наша съёмочная группа проехалась по рынкам и убедилась, что продукция летнего сезона хозяюшкам не всегда по карману. А что говорят в министерстве сельского хозяйства? Об этом - в нашем материале.

Цены взлетели везде - на рынке, в крупных супермаркетах и в небольших овощных магазинах. И коснулось это не только плодоовощной продукции, но и пресловутой гречки. Впрочем, морковь побила все рекорды. Сто, а местами и 120 рублей за килограмм. Примерно столько же теперь стоит свёкла. Раньше за эти деньги можно было купить три килограмма овощей. Таких цен в регионе еще не было, говорят покупатели.

Еще месяц назад овощной набор для борща обходился в сумму – 40-50 рублей. Сейчас в разы дороже, говорит элистинка Римма Бальжанова. А потому, с рынка ушла только с помидорами. Их цена, в зависимости от сорта, тоже кусается: от 80 до 150 рублей за килограмм.

Марина Ткаченко, владелица овощного лотка, говорит, что возит морковь из Волгограда. Ее закупочная стоимость заметно выросла. Там она стоит 95 рублей оптом. Здесь продаёт за 100. А импортная продукция - еще дороже.

Между тем, специалисты сельского хозяйства осуществляют ежедневный мониторинг средней стоимости продовольственных товаров в регионе. В ведомстве поясняют, что на изменение цен повлиял сезонный фактор. В конце весны и начале лета овощи традиционно дорожают. Прошлогодний урожай закончился, а нового на прилавках мало.

Элистинцы ждут, когда же смогут кормить домочадцев свежими овощами без нагрузки на семейный бюджет. Помогут в этом и местные производители. Например, семья Носочёвых ждет неплохой урожай двух сортов томата. На тепличных грядках уже появились первые помидоры. Экологически чистую продукцию совсем скоро по достоинству оценят жители региона. А главное, не придется отказываться от витаминов из-за дороговизны.

Это самый оптимальный вариант импортозамещения, говорят фермеры, его легко воплотить в жизнь. И товар реализовать, и землякам помочь. Ведь на прилавках, немало импортной продукции, которая не всегда отвечает всем требованиям качества. Осталось немного подождать.