В кулинарной энциклопедии народов Юга России - борцоки

Их подают всегда с джомбой, а вот готовит их каждая хозяйка по-своему. Своими секретами не только с Еленой Алексенко, но и со зрителями телемарафона "Славься, Отечество!", поделилась знаток национальных обычаев Майя Каруева.

Рецепт калмыцких борцогов от Майи Каруевой.

Необходимые ингредиенты:

– мука пшеничная 550гр.

– кефир 300 мл. (3,2% жирности)

– сметана 200 гр. (15%-20% жирности)

– растопленный бараний жир 2 ст. ложки

– соль две щепотки или 2 чайные ложки (по вкусу)

– сода гашеная водой (1 чайная ложка на 100 гр. воды)

– растительное масло 1 л.

В глубокую миску наливается кефир, добавляется соль, сода, сметана с растопленным бараньим жиром. Затем всыпается пшеничная мука. Тесто замешивается тугое. Это необходимо, чтобы оно держало вылепленную форму.

Затем тесту дают 1.5 – 2 часа отстоятся или отдохнуть, как говорят опытные хозяйки.

Через указанное время приступают к формовке. Для этого отрезается нужный по объему кусок теста и начинают формировать нужный вид борцога. Всего их 13. И каждый имеет своё символическое значение, которое связано с бытом кочевого народа.

Цельвг – борцог в виде солнца был обязателен при приготовлении этого блюда;

ШовУн – борцог в форме птицы символизирует приход весны;

ДжёлА – эта форма борцогов напоминает поводья, что символизирует пожелание долгой жизни;

ТемЯн – это борцог в виде двугорбого верблюда, входящего в число четырех видов скота, выращиваемых калмыками, символизирует пожелание увеличение приплода у этого животного;

Шор Белиг – этот борцог имеет форму штыка, что символизирует готовность защиты от врагов;

ХорхА борцог символизирует пожелание иметь много детей и скота;

Оврта Тохш – символизирует пожелание прироста крупного рогатого скота,

Хуц – это борцог в виде фигурки барана. Соответственно символизирует пожелание иметь побольше именно этого вида скота;

Мошкмр. Борцоги в виде закрученной тонкой кишки овцы символизирует пожелание жить единой семьей;

Тохш – эта форма напоминает загон для скота, что символизирует пожелание увеличения приплода;

Нохан кельн – язык собаки, выпекался в знак уважения собаке, которая сопровождала своих хозяев, была верной и преданной;

Эркя борцог – отрывные кусочки теста, которые сразу жарятся в сковороде. Означает пожелание, чтобы в роду было много родственников;

Галуна баасн или гусиный помет. Имеет форму небольшой закрученной спирали. Найти в степи помет дикого гуся было добрым знаком – наступила весна;

После того, как все борцоги вылеплены, начинается их обжарка в разогретом растительном масле или растопленном жиру до красивого золотистого цвета.

Несмотря на то, что калмыки давно не ведут кочевой образ жизни, традиции предков, связанные с этим укладом, чтят и по сей день. Борцоги традиционно жарят на национальные праздники Зул и Цаган Сар, а также их вместе с калмыцким чаем и сладостями ставят, как дээдже (подношение предкам).

Борцоги являются любимым национальным угощением. Как правило, подают их вместе с калмыцким чаем, который многие знают, как соленый напиток с молоком и маслом. Его необычный вкус и аромат любят далеко за пределами Калмыкии. А вот простой на первый взгляд рецепт приготовления у каждой хозяйки свой.

Традиционный рецепт калмыцкого чая.

Ингредиенты на 1 литр чая:

– 4 столовые ложки заварки зеленого чая,

– 0,5 литра воды,

– 0,5 литра молока (3.2% жирности),

– 1 чайная с горкой ложка соли,

– 50 гр. сливочного масла

В кипящую воду добавляют соль и заварку. Затем не спеша вливают молоко. Доводят до кипения. Добавляют сливочное масло. Закрывают крышкой и дают настояться 20 минут.

При желании можно добавить мускатный орех или лавровый лист. А чтобы чай был еще более питательным, некоторые хозяйки добавляют топленные бараньи или говяжьи шкварки.