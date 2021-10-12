Сегодня День народного единства

К этому празднику ВГТРК подготовила зрителям подарок - онлайн-марафон «Славься, Отечество!», объединивший все федеральные округа. С особым чувством наши корреспонденты готовили видеорассказы: об истории, культуре, кухне. В съемках были задействованы лучшие творческие коллективы Калмыкии.

О том, как готовились к марафону наши коллеги – астраханцы, рассказал нам сегодня ведущий ГТРК «Лотос» Дмитрий Швецов.

Марафон ко Дню народного единства продолжается. На нашем сайте, нажав на баннер «Славься Отечество!», вы перейдёте на мультимедийную платформу СМОТРИМ.ru. Там идет прямая трансляция.