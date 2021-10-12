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4 ноября, 19:34
НовостиСпорт

Даниил Андросов стал победителем Чемпионата Московской области по греко-римский борьбе

Даниил Андросов стал победителем Чемпионата Московской области по греко-римский борьбе

Поединки «классиков» проходили в 10 весовых категориях. Даниил, по итогам двухдневных соревнований, завоевал золотую медаль в весе до 87 килограммов, подтвердив звание Мастера спорта России. Кроме того, он получил право выступить на Чемпионате Центрального федерального округа, который состоится в апреле будущего года.

Даниил Андросов неоднократный победитель всероссийских турниров, серебряный призер Первенства Европы. Наставник спортсмена - старший тренер сборной Калмыкии Виктор Боктаев.

 

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