Даниил Андросов стал победителем Чемпионата Московской области по греко-римский борьбе

Поединки «классиков» проходили в 10 весовых категориях. Даниил, по итогам двухдневных соревнований, завоевал золотую медаль в весе до 87 килограммов, подтвердив звание Мастера спорта России. Кроме того, он получил право выступить на Чемпионате Центрального федерального округа, который состоится в апреле будущего года.

Даниил Андросов неоднократный победитель всероссийских турниров, серебряный призер Первенства Европы. Наставник спортсмена - старший тренер сборной Калмыкии Виктор Боктаев.