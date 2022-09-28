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24 ноября, 09:56
Новости

В кругу семьи

В кругу семьи

Сегодня, в преддверии Дня матери, на базе инженерно-технологического факультета Калмгосуниверситета состоится праздничное мероприятие. Его главными героями станут семейные студенты. Также участие примут ректор ВУЗа Бадма Салаев и председатель ассоциации отцов Калмыкии Батр Мучаев.

С концертом выступят артисты ансамбля песни и танца "Бумбин орн" и студенческого оркестра. А на базе 6 корпуса КалмГУ будут чествовать отличников и хорошистов Института калмыцкой филологии и востоковедения. Их в этом семестре 132 человека, из них 33 учатся на одни пятерки.

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