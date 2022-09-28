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24 ноября, 10:25
Новости

Строительство буддийской ступы в Лумбини, в месте рождения Будды Шакьямуни

Строительство буддийской ступы в Лумбини, в месте рождения Будды Шакьямуни

Этот вопрос обсудил на встрече с официальными лицами Министерства культуры, туризма и гражданской авиации Непала старший администратор Центрального хурула Йонтен-гелюнг.

В ходе беседы было получено разрешение на реализацию этого важного проекта, определены несколько участков, где в будущем будет располагаться Лотосовая ступа. Как отметил Йонтен гелюнг, этот проект - подношение от всего нашего народа Будде.

Фото: http://savetibet.ru

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