31 января, 09:37
В концертном зале колледжа искусств прошел гала-концерт Республиканского конкурса патриотической песни
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Мероприятие приурочено к 100-летию образования СССР. Конкурс принес немало побед среди студентов колледжа, так лауреатами стали: Мулаев Артём, лауреат I степени, Эрдниева Лиля, Лауреат II степени, Абыль Эрендженова, лауреат III степени. Студент 4 курса отделения "Вокальное искусство" Данзан Зулаев стал обладателем ГРАН-ПРИ Республиканского конкурса.
Мероприятие приурочено к 100-летию образования СССР. Конкурс принес немало побед среди студентов колледжа, так лауреатами стали: Мулаев Артём, лауреат I степени, Эрдниева Лиля, Лауреат II степени, Абыль Эрендженова, лауреат III степени. Студент 4 курса отделения "Вокальное искусство" Данзан Зулаев стал обладателем ГРАН-ПРИ Республиканского конкурса.
Фото: kprf.ru