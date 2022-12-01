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31 января, 09:12
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Сегодня танкописец Татьяна Музраева продолжает работу над росписью статуи Майтрейи в главном буддийского храме Калмыкии

Сегодня танкописец Татьяна Музраева продолжает работу над росписью статуи Майтрейи в главном буддийского храме Калмыкии

Её вручили в дар хурулу в прошлом году. В кропотливой работе помогает мастер Амра Дорджи-Горяева. По словам Татьяны Музраевой, основной фон уже нанесен и сейчас идет процесс над проработкой деталей.

После завершения этапа росписи монахи Центрального хурула проведут все необходимые ритуалы: закладку по всем буддийским канонам, освящение самой статуи. После чего, ее установят на 3 уровне хурула.

Фото из соцсетей Центрального Хурула Калмыкии.

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