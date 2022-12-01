Сегодня танкописец Татьяна Музраева продолжает работу над росписью статуи Майтрейи в главном буддийского храме Калмыкии

Её вручили в дар хурулу в прошлом году. В кропотливой работе помогает мастер Амра Дорджи-Горяева. По словам Татьяны Музраевой, основной фон уже нанесен и сейчас идет процесс над проработкой деталей.



После завершения этапа росписи монахи Центрального хурула проведут все необходимые ритуалы: закладку по всем буддийским канонам, освящение самой статуи. После чего, ее установят на 3 уровне хурула.



Фото из соцсетей Центрального Хурула Калмыкии.