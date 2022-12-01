Правительство расширило возможности сервиса "Поступление в вуз онлайн"

Часть сведений, которые раньше выпускникам приходилось заполнять в ручном режиме, теперь при необходимости будет подгружаться автоматически в сервис "Поступление в вуз онлайн" за счет интеграции информационных систем.



Это особенно важно для выпускников, которые подают заявления сразу на несколько специальностей и в несколько вузов. Это позволит отслеживать конкурсную ситуацию онлайн и оперативно принимать решение.