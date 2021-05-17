В конце июня в России вступит в силу закон о пчеловодстве

Он обязывает аграриев заранее оповещать пасечников о том, что будет проводиться обработка полей пестицидами и агрохимикатами. Это позволит предотвратить массовое отравление полезных насекомых.

Сами добытчики меда и защитники пчел этих мер ждали давно. Между тем, в Городовиковском районе уже собран первый урожай из майского разнотравья. Один день в пчелином хозяйстве провела наш корреспондент Татьяна Шолохова.