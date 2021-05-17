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15 июня, 13:06
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Представители Калмыкии – чемпионы Всероссийских соревнований по спортивно-бальным танцам

Представители Калмыкии – чемпионы Всероссийских соревнований по спортивно-бальным танцам

Соревнования проходили  в городе Минеральные воды. Участники из степного региона настолько впечатлили судей, что завоевали золото практически во всех возрастных категориях. Хотя, за призы боролись около тысячи претендентов.

Примечательно, что калмыцкая команда начала подготовку совсем недавно – из-за пандемии, занятия пришлось отложить на год. Однако, это не помешало завоевать главный кубок турнира. Во многом, благодаря старательной работе тренеров, которые сами являются неоднократными победительницами всероссийских и международных соревнований.

 

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