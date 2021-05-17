15 июня, 14:01
Сегодня годовщину со дня образования отмечает Государственная инспекция по маломерным судам МЧС России
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Ведомство, которое действует уже 37 лет, осуществляет надзор за транспортом, который используется на водоемах и базами для стоянок, их пользованием в акватории, которая находится в пределах страны. А главное - обеспечивает безопасность людей на водных объектах, в том числе контролирует пляжи, ледовые переправы.
Кроме того, ГИМС проводит аттестацию на право управления маломерными судами. В Калмыкии за всё это отвечают 22 инспектора Регионального управления МЧС. Сначала года они выявили 39 различных нарушений на воде, зарегистрировали 2 происшествия с 3 погибшими. Свой профессиональный праздник инспекторы встречают на рабочих местах – в рейдах и во время проверок.