Сегодня годовщину со дня образования отмечает Государственная инспекция по маломерным судам МЧС России

Ведомство, которое действует уже 37 лет, осуществляет надзор за транспортом, который используется на водоемах и базами для стоянок, их пользованием в акватории, которая находится в пределах страны. А главное - обеспечивает безопасность людей на водных объектах, в том числе контролирует пляжи, ледовые переправы.

Кроме того, ГИМС проводит аттестацию на право управления маломерными судами. В Калмыкии за всё это отвечают 22 инспектора Регионального управления МЧС. Сначала года они выявили 39 различных нарушений на воде, зарегистрировали 2 происшествия с 3 погибшими. Свой профессиональный праздник инспекторы встречают на рабочих местах – в рейдах и во время проверок.