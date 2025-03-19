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20 марта, 13:58
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В Колонном зале Дома Союзов состоится торжественное открытие Всероссийской недели детской книги.

В Колонном зале Дома Союзов состоится торжественное открытие Всероссийской недели детской книги.

Президент России поручил Министерству культуры Российской Федерации совместно с Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, Администрацией Президента Российской Федерации и исполнительными органами власти субъектов Российской Федерации оказывать содействие в организации и проведении ежегодной Всероссийской недели детской книги.

Неделя детской книги 2025 года пройдет с 22 по 30 марта под слоганом «История с продолжением» и будет посвящена 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и Году защитника Отечества.

В Калмыкии городские, сельские и школьные библиотеки активно готовятся к проведению Недели детской книги. В планах — организация выставок, встреч с писателями и художниками-иллюстраторами, презентаций книг, литературных чтений и других мероприятий, посвященных любимым книгам и авторам.

Фото: Городская библиотека им. А.С. Пушкина

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