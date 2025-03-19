Сегодня министру иностранных дел России Сергею Викторовичу Лаврову исполняется 75 лет.

Дипломат, возглавляющий МИД России с 2004 года, отметил свой юбилей на фоне продолжительной карьеры, которая делает его одним из самых влиятельных фигур в мировой политике.

Лавров родился в Москве в 1950 году, а в 1972 году окончил Московский государственный институт международных отношений (МГИМО), после чего начал службу в системе внешнеполитического ведомства. За 22 года руководства МИД он стал ключевым участником международных переговоров, сохраняя, по оценкам коллег, «холодную голову в горячих ситуациях».

Фото и Видео: МИД России