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21 марта, 06:02
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Сегодня министру иностранных дел России Сергею Викторовичу Лаврову исполняется 75 лет.

Сегодня министру иностранных дел России Сергею Викторовичу Лаврову исполняется 75 лет.

Дипломат, возглавляющий МИД России с 2004 года, отметил свой юбилей на фоне продолжительной карьеры, которая делает его одним из самых влиятельных фигур в мировой политике.

Лавров родился в Москве в 1950 году, а в 1972 году окончил Московский государственный институт международных отношений (МГИМО), после чего начал службу в системе внешнеполитического ведомства. За 22 года руководства МИД он стал ключевым участником международных переговоров, сохраняя, по оценкам коллег, «холодную голову в горячих ситуациях».

Фото и Видео: МИД России

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