В Калмыкии 80 семей воспользовались региональным материнским капиталом на общую сумму 2,3 млн рублей. Средства были направлены на улучшение жилищных условий, лечение, получение образования детьми, а также на ремонт жилых помещений.
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Напомним, что с 1 января 2025 года в России стартовал национальный проект «Семья». Его главные цели — поддержка семей и укрепление семейных ценностей.
В рамках регионального проекта «Многодетная семья», являющегося частью национального проекта «Семья», предусмотрены меры социальной поддержки, включая государственную социальную помощь на основании социального контракта, с приоритетным предоставлением мер поддержки многодетным семьям.
Фото: Минсоцразвития Республики Калмыкия