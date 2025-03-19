В Калмыкии 80 семей воспользовались региональным материнским капиталом на общую сумму 2,3 млн рублей. Средства были направлены на улучшение жилищных условий, лечение, получение образования детьми, а также на ремонт жилых помещений.

Напомним, что с 1 января 2025 года в России стартовал национальный проект «Семья». Его главные цели — поддержка семей и укрепление семейных ценностей.

В рамках регионального проекта «Многодетная семья», являющегося частью национального проекта «Семья», предусмотрены меры социальной поддержки, включая государственную социальную помощь на основании социального контракта, с приоритетным предоставлением мер поддержки многодетным семьям.

Фото: Минсоцразвития Республики Калмыкия