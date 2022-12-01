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3 апреля, 09:54
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В колледже искусств имени Чонкушова прошел ежегодный Республиканский конкурс "Молодые дарования Калмыкии - 2023"

В колледже искусств имени Чонкушова прошел ежегодный Республиканский конкурс "Молодые дарования Калмыкии - 2023"

В нём приняли участие ученики Детских музыкальных и школ искусств. Сообщает телеграмм-канал колледжа. Лучших определяли в номинациях: Струнные и Национальные инструменты Калмыкии. Юные музыканты были награждены денежными премиями и дипломами.

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Фото: Колледж искусств им. П.О.Чонкушова

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