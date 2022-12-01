3 апреля, 09:54
В колледже искусств имени Чонкушова прошел ежегодный Республиканский конкурс "Молодые дарования Калмыкии - 2023"
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В нём приняли участие ученики Детских музыкальных и школ искусств. Сообщает телеграмм-канал колледжа. Лучших определяли в номинациях: Струнные и Национальные инструменты Калмыкии. Юные музыканты были награждены денежными премиями и дипломами.
В нём приняли участие ученики Детских музыкальных и школ искусств. Сообщает телеграмм-канал колледжа. Лучших определяли в номинациях: Струнные и Национальные инструменты Калмыкии. Юные музыканты были награждены денежными премиями и дипломами.