Сегодня продолжится заочный отборочный этап на республиканский чемпионат по спортивному программированию

Участие в нём принимают ребята от 14 до 18 лет. Как отметил в своем официальном телеграм-канале министр цифрового развития Калмыкии Алексей Этеев - "Спортивное программирование - это те же математические задачки. Но оно, в отличие от любого другого предмета, уникально тем, что решение нужно еще и реализовать в виде компьютерной программы".



Отметим, Финал состоится 14 апреля.