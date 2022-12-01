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3 апреля, 09:11
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Сегодня продолжится заочный отборочный этап на республиканский чемпионат по спортивному программированию

Сегодня продолжится заочный отборочный этап на республиканский чемпионат по спортивному программированию

Участие в нём принимают ребята от 14 до 18 лет. Как отметил в своем официальном телеграм-канале министр цифрового развития Калмыкии Алексей Этеев - "Спортивное программирование - это те же математические задачки. Но оно, в отличие от любого другого предмета, уникально тем, что решение нужно еще и реализовать в виде компьютерной программы".

Отметим, Финал состоится 14 апреля.

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