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3 апреля, 10:15
Новости

С начала месяца в силу вступили некоторые поправки в российское законодательство

С начала месяца в силу вступили некоторые поправки в российское законодательство

Так, размер социальных пенсий увеличился чуть более, чем на 3%. Об этом сообщается на официальном сайте Госдумы. Изменения коснулись около 4 миллионов российских пенсионеров, - отметил Председатель Госдумы Вячеслав Володин. При этом индексация произойдет автоматически. Также с этого месяца кредитные потребительские и сельскохозяйственные кооперативы, которым можно направить материнский капитал, должны соответствовать требованиям Банка России.

Ожидается, что это позволит снизить количество нарушений и защитит от мошенничества.

Фото: duma.gov.ru

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