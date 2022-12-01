С начала месяца в силу вступили некоторые поправки в российское законодательство

Так, размер социальных пенсий увеличился чуть более, чем на 3%. Об этом сообщается на официальном сайте Госдумы. Изменения коснулись около 4 миллионов российских пенсионеров, - отметил Председатель Госдумы Вячеслав Володин. При этом индексация произойдет автоматически. Также с этого месяца кредитные потребительские и сельскохозяйственные кооперативы, которым можно направить материнский капитал, должны соответствовать требованиям Банка России.



Ожидается, что это позволит снизить количество нарушений и защитит от мошенничества.



Фото: duma.gov.ru