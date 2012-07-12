От Калининграда до Дальнего Востока - в десятках регионов России в эти дни работает выставка архивных документов о трагедии мирных жителей в годы Великой Отечественной войны и о преступлениях нацистов и их пособников на оккупированной территории.

Архивные материалы рассекречены и опубликованы в рамках федерального проекта «Без срока давности», реализуемого по поручению Президента Владимира Путина. На выставке представлены наиболее интересные документы из 7000, выявленных в ходе реализации проекта. В работе над ним приняли участие 370 сотрудников 47 региональных архивов, 66 профессиональных историков — кандидатов и докторов наук.