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18 февраля, 14:24
НовостиПамять

«Без срока давности»

«Без срока давности»

 От Калининграда до Дальнего Востока - в десятках регионов России в эти дни работает выставка архивных документов о трагедии мирных жителей в годы Великой Отечественной войны и о преступлениях нацистов и их пособников на оккупированной территории.

 Архивные материалы  рассекречены и опубликованы в рамках федерального проекта «Без срока давности», реализуемого по поручению Президента Владимира Путина. На выставке представлены наиболее интересные документы из 7000, выявленных в ходе реализации проекта. В работе над ним приняли участие 370 сотрудников 47 региональных архивов, 66 профессиональных историков — кандидатов и докторов наук.

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