11 апреля, 08:52
 11 °C
91,78
77,17
  • ВЕСТИ
Анонс
  • Вести «Калмыкия»: смотрите ежедневно на телеканале «Россия 1»
  • Главные новости Калмыкии в еженедельном выпуске «Местное время. Воскресенье»
  • Слушайте Радио России — 102,7 FM
11 апреля, 11:13
НовостиКультура

В кинотеатрах Элисты стартовал прокат нового отечественного фильма «Майор Гром: Чумной доктор»

В кинотеатрах Элисты стартовал прокат нового отечественного фильма «Майор Гром: Чумной доктор»

 Он был создан при поддержке телеканала «Россия». Этот художественный фильм в жанре супергеройского кино с элементами комедии основан на одноимённых комиксах. Элистинцы уже успели оценить новинку.

Реалистичная атмосфера, проникновенные диалоги и качественно снятые экшн-сцены. Так отзываются об отечественной супергеройской киноленте калмыцкие зрители. Многие из них давно ждали экранизации самой популярной в России серии комиксов про петербургского майора полиции Игоря Грома. Фильм – это хороший повод встретиться с друзьями, говорит элистинка Намджил Сангаджиева, она не пропускает ни одной премьеры.

Вышедшая на широкие экраны картина – первый полнометражный фильм, снятый по мотивам российских комиксов. Главный герой – обычный полицейский, который борется с несправедливостью в родном городе. Кинолюбители особо отметили реалистичность истории. У майора Грома нет ни суперсил, ни артефактов. Он искореняет зло, используя только свои человеческие возможности. Непримиримый враг преступности, умный и неподкупный страж порядка притягивает зрителя. Новинка уже пользуется популярностью.

Если кинолента наберёт достаточно положительных отзывов и заинтересует российских зрителей, создатели не исключают, что будет продолжение. История про майора Грома насчитывает несколько томов и, возможно, послужит основой для создания отечественной киновселенной. 

 Читайте наши новости в Одноклассниках!
Вперёд
Социальная сфера

Политика

Образование

Культура

Спорт
Здравоохранение
Экономика
Происшествия
Вести Калмыкия