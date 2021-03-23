В кинотеатрах Элисты стартовал прокат нового отечественного фильма «Майор Гром: Чумной доктор»

Он был создан при поддержке телеканала «Россия». Этот художественный фильм в жанре супергеройского кино с элементами комедии основан на одноимённых комиксах. Элистинцы уже успели оценить новинку.

Реалистичная атмосфера, проникновенные диалоги и качественно снятые экшн-сцены. Так отзываются об отечественной супергеройской киноленте калмыцкие зрители. Многие из них давно ждали экранизации самой популярной в России серии комиксов про петербургского майора полиции Игоря Грома. Фильм – это хороший повод встретиться с друзьями, говорит элистинка Намджил Сангаджиева, она не пропускает ни одной премьеры.

Вышедшая на широкие экраны картина – первый полнометражный фильм, снятый по мотивам российских комиксов. Главный герой – обычный полицейский, который борется с несправедливостью в родном городе. Кинолюбители особо отметили реалистичность истории. У майора Грома нет ни суперсил, ни артефактов. Он искореняет зло, используя только свои человеческие возможности. Непримиримый враг преступности, умный и неподкупный страж порядка притягивает зрителя. Новинка уже пользуется популярностью.

Если кинолента наберёт достаточно положительных отзывов и заинтересует российских зрителей, создатели не исключают, что будет продолжение. История про майора Грома насчитывает несколько томов и, возможно, послужит основой для создания отечественной киновселенной.