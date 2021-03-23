Завтра в эфире «Радио России. Калмыкия» новый проект - интерактивная программа «Зелёная волна»

В эфире «Радио России. Калмыкия» мы будем разбирать важные темы безопасности дорожного движения. Ведь каждый из нас - непосредственный его участник.

«Гость студии» - основная часть программы интервью на главную тему выпуска с участием представителей Госавтоинспекции МВД, экспертов, представителей министерств и ведомств, общественных организаций.

«Блиц-опрос» - проведение опросов общественного мнения на заданную тематику.

«Обратная связь» - вопросы радиослушателей на заданную тему по телефону или в мессенджерах, ответы специалистов на часто задаваемые вопросы.

«Полезно знать» - из истории создания и развития Госавтоинспекции, интересное о правилах дорожного движения в разных странах мира, новости, флешмобы, спортивные, культурно-досуговые мероприятия и прочее.

«Сводка происшествий» - информация о дорожно-транспортных происшествиях произошедших на территории региона.

«Про безопасность» - рубрика для проведения викторины и конкурса в эфире радиопрограммы.

Ежедневно в радиоэфире на частоте 102’7 FM! А также на нашем сайте «Вести-Калмыкия.ru» и на нашем канале в YouTube слушайте и смотрите передачу «Зелёная волна»