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9 апреля, 15:22
НовостиКультура

В кинотеатрах Элисты стартовал прокат нового отечественного фильма «Майор Гром: Чудной доктор»

В кинотеатрах Элисты стартовал прокат нового отечественного фильма «Майор Гром: Чудной доктор»

Он был создан при поддержке телеканала «Россия». Этот художественный фильм в жанре супергеройского кино с элементами комедии основан на одноимённых комиксах. 

Главный герой - майор Игорь Гром известен всему Санкт-Петербургу непримиримой позицией по отношению к преступникам. Неимоверная сила, аналитический склад ума и неподкупность — всё это делает его идеальным полицейским. Но всё резко меняется с появлением человека в маске - Чумного Доктора. Заявив, что его город «болен чумой беззакония», он принимается за «лечение», убивая людей, которые в своё время избежали наказания при помощи денег и влияния. Общество взбудоражено. Стражи порядка бессильны. Что будет делать Майор Гром?

 Об этом зрители узнают, посмотрев фильм режиссера Владимира Беседина. Элистинцы уже успели оценить новинку.

 

 

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