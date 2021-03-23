ГТРК «Калмыкия» запускает новый проект - интерактивную программу «Зелёная волна»

В эфире «Радио России. Калмыкия» мы будем разбирать важные темы безопасности дорожного движения. Ведь каждый из нас - непосредственный его участник.

Уже в этот понедельник – 12 апреля радиослушатели по всей республике смогут узнать самую актуальную информацию о действующих нормах и изменениях в законодательстве. Как себя вести, если попал в ДТП? Что делать, если пришел штраф за нарушение, которое не совершал? Какие изменения произошли в правилах дорожного движения в этом году? Как реализуется в республике ремонт и реконструкция дорог? На эти и многие другие вопросы ответят эксперты в программе «Зелёная волна». Она будет выходить ежедневно в радиоэфире на частоте 102’7 FM! А также слушайте и смотрите передачу на нашем сайте «Вести-Калмыкия.ru» и на нашем канале в YouTube.