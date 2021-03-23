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9 апреля, 14:58
НовостиСпорт

Праздник грации и спорта продолжается в Ойрат-Арене

Праздник грации и спорта продолжается в Ойрат-Арене

 

Сегодня  третий соревновательный день Всероссийского турнира на призы олимпийской чемпионки Алины Макаренко. В индивидуальных упражнениях с мячом, булавами и лентой будут состязаться обладатели первого спортивного разряда и кандидаты в мастера спорта. А вот мастера спорта свое выступление завершили и сегодня будут известны результаты.

Калмыцкие болельщики после успеха в командных выступлениях – первое место, ждут от художниц медалей. Высоко оценивает потенциал наших спортсменок и представители судейского и тренерского корпуса.

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