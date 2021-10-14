В Калмыкии, как и в ряде других регионов, отмечаются высокие темпы вакцинации

Об этом заявил Министр здравоохранения России Михаил Мурашко. По его словам, за нерабочие дни в стране привито более 3,5 миллионов человек. В целом удельный вес вакцинации составляет 400 человек на 100 тысяч населения.

Наиболее высокий отмечается также в Тюменской, Пензенской, Липецкой областях, на Чукотке, Кировской области, ХМАО, Приморском крае, - отметил Мурашко.

Как прокомментировали сегодня в республиканском Минздраве, на сегодня в Калмыкии иммунизацию прошли более 100 тысяч человек.