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15 декабря, 12:37
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В Кетченеровском районе в результате ДТП пострадали 2 человека

В Кетченеровском районе в результате ДТП пострадали 2 человека

Сообщение о дорожно-транспортном происшествии на 179-ом километре федеральной автодороги Р-22 Каспий, в районе поселка Кетченеры поступило сегодня в 11:15.

По прибытии, огнеборцами наблюдалось столкновение грузового автомобиля Volvo и легкового авто марки Nissan.

Пожарные произвели отключение аккумуляторной батареи на легковом автомобиле. Произвели смыв ГСМ на площади 1 квадратный метр.

В результате ДТП пострадали 2 человека. Погибших нет.

Фото: МЧС Республики Калмыкия

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