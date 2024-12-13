15 декабря, 12:37
В Кетченеровском районе в результате ДТП пострадали 2 человека
Смотрите наши видео на YouTube!
Сообщение о дорожно-транспортном происшествии на 179-ом километре федеральной автодороги Р-22 Каспий, в районе поселка Кетченеры поступило сегодня в 11:15.
По прибытии, огнеборцами наблюдалось столкновение грузового автомобиля Volvo и легкового авто марки Nissan.
Пожарные произвели отключение аккумуляторной батареи на легковом автомобиле. Произвели смыв ГСМ на площади 1 квадратный метр.
В результате ДТП пострадали 2 человека. Погибших нет.
Фото: МЧС Республики Калмыкия