Жители Калмыкии рассказали о том, где планируют провести новогоднюю ночь

В опросе приняли участие представители экономически активного населения из Калмыкии.

В этом году 77% жителей Калмыкии намерены провести новогоднюю ночь дома в кругу семьи. 5% респондентов сообщили, что будут находиться с 31 декабря на 1 января на работе. 4% отправятся в путешествие по России, а 2% — на дачу или в деревню. В гости планирует сходить лишь 1% участников опроса. Ещё 5% рассказали, что проведут новогоднюю ночь в других местах, например, за границей, в кафе или ресторане, кто-то встретит первый день 2025 года в дороге, кто-то — в гостинице или доме отдыха, другие — на берегу моря.

Опрос был проведен с 5 по 9 декабря. Количество респондентов не указывается.