Строительство третьей нитки водовода продолжается
Работы ведутся согласно графику, несмотря на погодные условия, сообщил глава ЭГС Максим Сорокин. На об»екте трудятся 18 рабочих. По заверению подрядчика, материалы поступают бесперебойно.
На сегодняшний день уже уложено и протестировано более 10 километров трубы из запланированных 18 км. До конца года подрядчик обещает завершить укладку и испытания ещё 2 километров. Залито 8 из 20 водопроводных камер переключения. Сварка труб в зимний период осуществляется в специально оборудованных теплых ангарах с использованием самоходной машины.
По поручению главы республики Хасикова, контроль за ходом строительства осуществляет вместе с депутатским корпусом ЭГС администрация Элисты.
Новая нить водовода позволит частично решить проблему водоснабжения Элисты, увеличив объемы подачи воды до 25 тысяч кубометров в сутки.
Фото: Максим Сорокин