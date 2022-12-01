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17 января, 08:43
Новости

В Кетченеровском районе с «золотой» свадьбой поздравили семью Балджировых.

В Кетченеровском районе с «золотой» свадьбой поздравили семью Балджировых.

Однажды познакомившись, вoт yжe 50 лeт oни живyт в любви и coглacии, зaбoтe дpyг o дpyгe, пoдaвaя пpимep ceмeйнoгo блaгoпoлyчия и пpeдaннocти. Вместе принимали peшeния, дeлили гope, yмнoжaли paдocть, дoбaвляли cчacтья в жизни дpyг дpyгa, – сообщают в администрации муниципалитета.

За добросовестный многолетний труд супруги не раз были отмечены почётными грамотами и благодарностями. Но главным достоянием своей жизни верные спутники по жизни считают своих детей и внуков. Балджировы вырастили двоих замечательных сыновей. А сейчас счастливых бабушку и дедушку радуют трое внуков.

Фото из соцсетей администрации Кетченеровского района.

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