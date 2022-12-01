В Черноземельском районе подвели итоги конкурса на лучшее новогоднее оформление фасадов помещений

Администрация поселка Комсомольский традиционно проводит конкурс для создания праздничной атмосферы. Организаторы призывали проявить фантазию и оригинальность при украшении. Жители оформляли световыми элементами свои дома, коллективы – необычно украшали здания учреждений.



По решению жюри среди владельцев частных домов победил Марсель Кадыров, во второй номинации детский сад «Нарн». В качестве приза им вручили по живому барану, – сообщили в администрации муниципалитета.



Скриншот видео из соцсетей администрации Черноземельского РМО РК.