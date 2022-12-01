17 января, 12:25
 -1 °C
73,83
68,29
  • BANNER
Анонс
  • Вести «Калмыкия»: смотрите ежедневно на телеканале «Россия 1»
  • Главные новости Калмыкии в еженедельном выпуске «Местное время. Воскресенье»
  • Слушайте Радио России — 102,7 FM
17 января, 08:24
Новости

В Черноземельском районе подвели итоги конкурса на лучшее новогоднее оформление фасадов помещений

В Черноземельском районе подвели итоги конкурса на лучшее новогоднее оформление фасадов помещений

Администрация поселка Комсомольский традиционно проводит конкурс для создания праздничной атмосферы. Организаторы призывали проявить фантазию и оригинальность при украшении. Жители оформляли световыми элементами свои дома, коллективы – необычно украшали здания учреждений.

По решению жюри среди владельцев частных домов победил Марсель Кадыров, во второй номинации детский сад «Нарн». В качестве приза им вручили по живому барану, – сообщили в администрации муниципалитета.

Скриншот видео из соцсетей администрации Черноземельского РМО РК.

 Вступайте в нашу группу Вконтакте!
Вперёд
Социальная сфера

Политика

Образование

Культура

Спорт
Здравоохранение
Экономика
Происшествия
Вести Калмыкия