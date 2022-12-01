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17 января, 09:00
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Ансамбль "Байн Тег" – обладатель международной премии «Щелкунчик»

Ансамбль "Байн Тег" – обладатель международной премии «Щелкунчик»

Юные таланты из образцово-художественного коллектива стали лучшими на гала-концерте Национальной телевизионной премии в сфере хореографического искусства.

Конкурс собрал на одной сцене победителей и лауреатов всероссийских и международных состязаний – это более 300 коллективов и 6000 участников. Они исполнили народные, эстрадные, бальные, современные, классические и уличные танцы.

Конкурс прошёл при участии звёзд российской эстрады. Запись грандиозного фестиваля покажут на федеральном канале в феврале.

Фото из соцсетей Продюсерского Центра Баины Эрднеевой "BAIN TEG".

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