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1 ноября, 07:01
НовостиСобытиеКриминал

В Кетченеровском районе ростовчанин угнал грузовик и застрял в канаве

В Кетченеровском районе ростовчанин угнал грузовик и застрял в канаве

Накануне в полицию обратился владелец животноводческой стоянки. Он и сообщил об угоне автомобиля «ЗИЛ».

Было установлено, что не так давно к потерпевшему приходил незнакомец в поисках работы. Получив отказ, мужчина ушел. А на следующее утро фермер обнаружил пропажу грузовика, а также мобильного телефона. Выйдя на след злоумышленника, оперативники задержали его в 15 километрах от посёлка.

Подозреваемый, 39 – летний житель Ростовской области, в содеянном признался.

Возбуждено уголовное дело.

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