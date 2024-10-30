В путешествие в мир книги
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Отправились на школьных каникулах ребята поселка Гашун Яшкульского района. Каникулы – чудесная пора, особенно, когда под рукой интересная книга.
В Гашунской сельской библиотеке ребята на мероприятии «Советует сверстник» поделились своими впечатлениями о книгах, которые они прочитали. Н ярких бумажных сердечках написали названия книг, с которыми советуют познакомиться сверстникам, рассказали о своих любимых героях, на которых они хотят быть похожими.
В сельской библиотеке поселка Гашуна очень много хороших и интересных произведений. И дети и взрослые – постоянные читатели здесь.
Но главным богатством библиотеки считают не только книжные сокровища, а ее юных читателей.
Фото: Яшкуль - энкр мини hазр!