В Кетченеровском районе прокуратура выявила многочисленные нарушения в сфере защиты населения и территории от ЧС

Установлено, что реализуемая на территории района муниципальная программа не имеет достаточного финансируестся из средств местного бюджета, в результате - часть запланированных мероприятий не исполнена.

Также выявлено, что проверки готовности муниципальной системы оповещения в период 2020-2021 гг. не проводились.

Прокуратура района обратилась к Главе Кетченеровского РМО м требованием об устранении нарушений закона.