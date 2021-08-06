5 октября, 16:20
 11 °C
84,17
72,57
  • Imgonline Com Ua Resize BhYOfVomWA
Анонс
  • Вести «Калмыкия»: смотрите ежедневно на телеканале «Россия 1»
  • Главные новости Калмыкии в еженедельном выпуске «Местное время. Воскресенье»
  • Слушайте Радио России — 102,7 FM
5 октября, 13:54
НовостиКриминал

В Кетченеровском районе прокуратура выявила многочисленные нарушения в сфере защиты населения и территории от ЧС

В Кетченеровском районе прокуратура выявила многочисленные нарушения в сфере защиты населения и территории от ЧС

Установлено, что реализуемая на территории района муниципальная программа не имеет достаточного финансируестся из средств местного бюджета, в результате - часть запланированных мероприятий не исполнена. 

 Также выявлено, что проверки готовности муниципальной системы оповещения в период 2020-2021 гг. не проводились.

 Прокуратура района обратилась к Главе Кетченеровского РМО м требованием об устранении нарушений закона.

  

 Следите за новостями в Instagram!
Вперёд
Социальная сфера

Политика

Образование

Культура

Спорт
Здравоохранение
Экономика
Происшествия
Вести Калмыкия