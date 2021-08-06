В Кетченеровском районе прокуратура выявила многочисленные нарушения в сфере защиты населения и территории от ЧС
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Установлено, что реализуемая на территории района муниципальная программа не имеет достаточного финансируестся из средств местного бюджета, в результате - часть запланированных мероприятий не исполнена.
Также выявлено, что проверки готовности муниципальной системы оповещения в период 2020-2021 гг. не проводились.
Прокуратура района обратилась к Главе Кетченеровского РМО м требованием об устранении нарушений закона.