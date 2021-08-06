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5 октября, 14:31
НовостиКультура

Баатру Манджиеву присвоено звание «Народный джангарчи Республики Калмыкия»

Баатру Манджиеву присвоено звание «Народный джангарчи Республики Калмыкия»

Указом Главы республики за особые заслуги в сохранении и развитии калмыцкого фольклора почетное звание «Народный джангарчи Республики Калмыкия» присвоено Баатру Манджиеву - методисту бюджетного учреждения «Республиканский дом народного творчества»

Баатр Кареувич трудится в сфере культуры более 30 лет. Имеет звание Заслуженного работника культуры Калмыкии и является лауреатом премии Правительства страны «Душа России».

Баатр Манджиев – активный пропагандист калмыцкого языка. Он не раз становился участником телевизионных программ ГТРК «Калмыкия».

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