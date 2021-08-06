13 племенных хозяйств Калмыкии представляют республику на XXIII агропромышленной выставке «Золотая осень-2021»

Это крупнейший в стране смотр достижений сельского хозяйства. Он стартовал сегодня впервые в парке «Патриот» Московской области и проходит в заочном формате.

В выставке принимают участие более 100 представителей из различных регионов России. Там развернется масштабная экспозиция сельхозтехники, а также будет организована демонстрация испытаний новейших образцов беспилотных комбайнов, тракторов и дронов.

Отметим, что регион участвует в работе выставки на протяжении многих лет. Достижения нашего АПК подтверждено многочисленными медалями и дипломами, полученными за победу на предыдущих выставках.

Официальное открытие состоится завтра. А сегодня для участников организованы круглые столы, дискуссии, мастер-классы, где они обсудят важнейшие вопросы развития АПК, касающиеся растениеводства, животноводства, обеспечения продовольственной безопасности, наращивания экспортного потенциала. Центральным событием станет пленарное заседание, посвященное итогам посевной и уборочной страды, планам и стратегии развития отрасли.