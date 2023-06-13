В Кетченеровском районе полностью завершены мероприятия по локализации и ликвидации двух очагов бруцеллеза крупного рогатого скота

Сообщает пресс-служба управления ветеринарии. Напомню, что ранее на животноводческих стоянках, расположенных на территории Кетченеровского и Ергенинского СМО был выявлен больной бруцеллезом скот. Специалистами проведен весь необходимый комплекс мероприятий с целью недопущения дальнейшего распространения очагов заболевания.