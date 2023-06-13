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15 июня, 10:43
Новости

В Кетченеровском районе полностью завершены мероприятия по локализации и ликвидации двух очагов бруцеллеза крупного рогатого скота

В Кетченеровском районе полностью завершены мероприятия по локализации и ликвидации двух очагов бруцеллеза крупного рогатого скота
Сообщает пресс-служба управления ветеринарии. Напомню, что ранее на животноводческих стоянках, расположенных на территории Кетченеровского и Ергенинского СМО был выявлен больной бруцеллезом скот. Специалистами проведен весь необходимый комплекс мероприятий с целью недопущения дальнейшего распространения очагов заболевания.
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