Для участия в мероприятиях первого Международный буддийского форума в Бурятию приглашена делегация Калмыкии

Он пройдёт в столице - Улан-Удэ с 17 по 19 августа. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе регионального правительства.

"Форум соберет лидеров международного буддийского сообщества, выдающихся ученых, государственных и общественных деятелей из буддийских стран и регионов России. Организаторами выступают Буддийская традиционная сангха России, Фонд поддержки буддийского образования и исследований и правительство Республики Бурятия", - сообщает ТАСС.

Для участия в форуме приглашены гости из таких стран, как Монголия, Непал, Индия, Китай, Мьянма, Шри-Ланка, Вьетнам, Таиланд, Бангладеш, Бутан, Камбоджа, Лаос, Корея, Япония, США. В нем также примут участие представители научных, религиозных сообществ республик Калмыкия, Тыва, Алтай, Забайкальского края и Иркутской области.

Участники форума обсудят глобальные вызовы современности и ответы, которые дает на них буддизм, как одна из ведущих мировых религий. Кроме того, темами обсуждений станут вопросы развития буддийского образования, международное взаимодействие университетов и ученых, межконфессиональный диалог, безопасность и воспитание молодежи.

Источник: tass.ru/obschestvo