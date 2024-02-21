Более 650 жителей Калмыкии получили путевки на санаторно-курортное лечение в 2023 году, сообщает пресс-служба Соцфонда Калмыкии

В 2023 году Отделение СФР по Республике Калмыкия приобрело более 650 путевок, в том числе 319 людям с инвалидностью, 52 детям и 90 сопровождающим их лицам.

В прошлом году пострадавшие на производстве получили 197 путевок. Они прошли лечение в санаториях и реабилитационных центрах Волгограда, Астрахани, Анапы, Подмосковья и Пятигорска.

«Путевки на санаторно-курортное лечение выдаются на основании назначения лечащего врача в порядке очередности заявлений граждан, включенных в Федеральный регистр лиц и имеющих право на получение государственной социальной помощи. Далее согласно профилю заболевания определяется санаторий. Мы направляем жителей Калмыкии на лечение в Нальчик, Анапу, Геленджик и Кисловодск», — отметил управляющий Отделением СФР по Республике Калмыкия Чингиз Иванов.

Напомним, что лечение в санатории, проезд до него и обратно, входят в набор социальных услуг (НСУ). Получение путевки возможно лишь в том случае, если федеральный льготник не отказался от НСУ или оставил за собой право на санаторно-курортное лечение. Если человек отказался от бесплатного проезда и выбрал денежную компенсацию, то до места лечения и обратно он должен будет добираться за свой счет.