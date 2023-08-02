Специалисты заповедника «Чёрные земли» регулярно знакомят жителей Калмыкии с представителями флоры и фауны региона

В этот раз им удалось заснять зеленую щурку. Наряду с другими представителями птичьего отряда ракшеообразных это одна из самых красочных птиц юга России, не уступающая в яркости экзотическим пернатым. От своей близкой родственницы, золотистой щурки, зелёная отличается тоном окраски, встречается реже, зато активнее заселяет пустынные местообитания.

Единственное, без чего оба вида этих птиц жить не могут – это насекомые. В период выкармливания птенцов основу их рациона составляют стрекозы, пчёлы, перепончатокрылые и жуки. В своём распространении птицы связаны со степными водоемами, где цветут растения, привлекающие насекомых.

А потому специалисты Чёрных земель в очередной раз напоминают о важности сохранения природных источников воды, которые являются не только водопоями для животных, но и домом для многих видов представителей флоры и фауны Калмыкии.

Фото: ФГБУ "Государственный заповедник "Черные земли"