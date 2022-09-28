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2 ноября, 11:26
Новости

В Кетченеровском районе готовятся к открытию фельдшерские пункты в поселках Годжур и Шин-Мер

В Кетченеровском районе готовятся к открытию фельдшерские пункты в поселках Годжур и Шин-Мер

С их вводом более 360 жителей будут получать медицинскую помощь в комфортных условиях. Обновление ведется в рамках региональной программы модернизации первичного звена нацпроекта "Здравоохранение" и продолжится в 2023 году.

Также продолжается строительство офиса врача общей практики в поселке Ергенинский. Объект будет обеспечен современной мебелью и оборудованием. А в 2025 году 12 структурных подразделений райбольницы будут обеспечены автомобильным транспортом.

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