В Кетченеровском районе готовятся к открытию фельдшерские пункты в поселках Годжур и Шин-Мер

С их вводом более 360 жителей будут получать медицинскую помощь в комфортных условиях. Обновление ведется в рамках региональной программы модернизации первичного звена нацпроекта "Здравоохранение" и продолжится в 2023 году.



Также продолжается строительство офиса врача общей практики в поселке Ергенинский. Объект будет обеспечен современной мебелью и оборудованием. А в 2025 году 12 структурных подразделений райбольницы будут обеспечены автомобильным транспортом.